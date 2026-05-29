وزش بادهای گرم و شدید همراه با گردوخاک در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو هشدار هواشناسی؛ امروز ناپایداری های جوی در شمال غرب کشور و استان اردبیل تشدید می شود.

یکی از پدیده های غالب جوی طی امروز در اغلب مناطق استان، وزش بادهای گرمیج گاهی با سرعت تند تا شدید خواهد بود. از اثرات مخاطره آمیز آن می توان به افزایش محسوس دمای هوا در سطح استان، احتمال خسارت به سازه های سبک و کاهش کیفیت هوا به دلیل خیزش گرد و خاک محلی و گرد و غبار فرامنطقه ای اشاره کرد.

همچنین در ساعات عصر و اوایل شب در برخی نواحی، رگبار و رعدوبرق با احتمال رخداد تگرگ و در مناطق مستعد وقوع سیلاب ناگهانی پیش بینی می شود.