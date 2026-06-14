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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

اردبیل- اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با تشدید ناپایداری‌های فصلی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با تشدید ناپایداری‌های فصلی و محلی گاهی توام با رگبار و رعدوبرق موقتی و در مناطق مستعد با احتمال تگرگ و وقوع سیلاب ناگهانی در همه مناطق استان از بعدازظهر یکشنبه ۲۴ خرداد تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۶ خرداد خبر داد.

براساس این هشدار، بارش باران گاهی شدید، رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، انتظار می‌رود.

احتمالاتی از جمله جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، رخداد سیلاب ناگهانی در نواحی مستعد و خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

خودداری از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، پرهیز از نشستن و توقف در حاشیه آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، برنامه‌ریزی در عملیات کشاورزی و باغی برای پیشگیری از خسارات احتمالی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

کد مطلب 6859568

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