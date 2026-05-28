۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۸

عملیات‌های جدید حزب‌الله علیه مواضع اشغالگران در جنوب لبنان

حزب‌الله لبنان از اجرای چند عملیات پهپادی و موشکی علیه تجمع نظامیان و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری فلسطینی ،حزب‌الله لبنان در ادامه عملیات‌های مقاومت علیه اشغالگران، از انجام چند حمله جدید به مواضع و تجمعات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس بیانیه‌های منتشرشده، رزمندگان مقاومت اسلامی با استفاده از پهپاد انتحاری، تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در پایگاه «المالکیه» را هدف قرار دادند. همچنین تجمع دیگری از نیروهای اشغالگر در شهرک «العدیسه» در جنوب لبنان با حمله پهپادی مورد اصابت قرار گرفت.

در بیانیه‌ای دیگر نیز آمده است که نیروهای مقاومت، تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «عرب اللویزه» را با پهپاد انتحاری هدف قرار دادند.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد در عملیاتی جداگانه، تجمع خودروهای نظامی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در میدان شهرک «القنطره» با حمله موشکی هدف قرار گرفته است.

