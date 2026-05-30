فعال شدن آژیرهای هشدار در صفد اشغالی بعد از گذشت بیش از یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بعد از ماه‌ها آرامش، شهر صفد و منطقه اطراف آن شاهد فعال شدن آژیرهای هشدار شلیک موشک و پهپاد است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که حزب الله ۵ موشک به صفد شلیک کرده است که پدافند این رژیم یکی از آنها را رهگیری کرده است.

آژیر خطر در مناطق مختلف الجلیل علیا از بیم حمله موشکی حزب الله به صدا درآمده است.

منابع عبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در المطله در اصبع الجلیل واقع در شمال فلسطین اشغالی نیز خبر دادند.

همچنین منابع صهیونیستی اعلام کردند که آژیرهای هشدار در المطله و کفر گلعادی به دلیل نگرانی از نفوذ پهپاد فعال شده است.

همزمان رسانه‌های عبری با توجه به شرایط ایجاد شده در شمال فلسطین اشغالی اذعان کردند: کابوس در شمال بی‌وقفه ادامه دارد، تعطیلات پایان هفته پر از هشدارهای شلیک موشک و پهپاد است که در نتیجه درگیری‌ها تمام نمی‌شود. هزاران اسرائیلی با تهدید مستمر و در وضعیتی ناپایدار زندگی می‌کنند و این وضعیت بعدها نیز ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر حزب الله اعلام کرد که مراکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی و جنگ افزارهای آنها را در شهرک بیت لیف در جنوب لبنان درهم کوبیده است.

حزب ‌الله لبنان تصاویری از حمله به تجمع خودروهای نظامی و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک زوطر الشرقیه در جنوب لبنان را منتشر کرد. این عملیات چند روز پیش انجام شده است.