پیشنهاد ایران برای تشکیل بانک توسعه شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل کودهئی، معاون روابط بینالملل بانک مرکزی در نشست معاونان روسای بانکهای مرکزی و وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان بر ایجاد نهاد مالی توسعهای کارآمد (بانک توسعه شانگهای) و استفاده از پولهای ملی در ساختار سرمایه آن و نیز به کارگیری سازوکارهای مستقل تسویه مالی و تجاری تاکید کرد.
کودهئی در این نشست، مدلهای تسویه تجاری، تامین مالی پروژهها و تقویت همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای عضو را در چارچوب بانک پیشنهادی تبیین کرد.
معاون روابط بینالملل در این نشست پیشنهادات ایران در خصوص تسهیل مبادلات بینالمللی، تقویت چند جانبه گرایی، ایجاد زیر ساختهای مناسب مستقل در چارچوب همکاریهای منطقهای را مطرح کرد.
در این راستا، مقر شد مدلهای پیشنهادی ارائه شده در دستور کار بررسی، ارزیابی و اقدام توسط دبیرخانه موقت بانک سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد.
هیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست روسای بانک های مرکزی و وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای که در روزهای ۷ و ۸ خرداد ماه سال جاری در بیشکک قرقیزستان برگزار در حال برگزاری است، حضور و مشارکت فعال و موثر خواهد داشت.
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی این سفر را در راستای گفتگوی دائمی بر پایه اعتماد و در چارچوب اهداف سازمان همکاری شانگهای دانست و گفت: امنیت اقتصادی، ثبات مالی و توسعه پایدار نیازمند همکاری نزدیک و هماهنگی سیاستی و ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی، موضوعاتی نظیر بررسی تقویت همکاری های مالی و مدیریت مخاطرات اقتصاد کلان، گسترش استفاده از پول های ملی و توسعه زیرساخت های پرداخت و تسویه را از جمله اهداف این نشست بر شمرد.
نظر شما