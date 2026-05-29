۱۷ بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری آخرین دیدار رقابت های بسکتبال انتخابی باشگاه های غرب آسیا و بسته شدن پرونده مسابقات باشگاهی بسکتبال، اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در انتخابی جام جهانی تشکیل می شود.

به همین منظور سوتیریس مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال ۱۷ بازیکن را جهت آغاز دور جدید تمرینات این تیم معرفی کرده است. اسامی این بازیکنان به این شرح است:

* مبین شیخی

* سید مهدی جعفری

* محمدمهدی حیدری

* سید محمد غفاری

* مجید رحیمیان

* نوید رضایی‌فر

* محمدبصیر مومنی

* متین آقاجانپور

* امیرحسین آذری

* علیرضا شریفی

* پیتر گیرگوریان

* امیرحسین یازرلو

* محمدمهدی رحیمی

* حسن علی‌اکبری

* امیرحسین طوسیان

* محمدمهدی جلالی

* امیرحسین خندان پور

این بازیکنان در قالب گروه اول به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و قرار است بازیکنان دیگری در قالب گروه دوم به این فهرست اضافه شوند.

دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال عصر شنبه (۹ خرداد) خود را به کادر فنی این تیم در سالن زنده یاد محمود مشحون معرفی می کنند تا از روز یکشنبه تمرینات شان را آغاز کنند. ازم به ذکر است در گروه دوم نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد.

تیم ملی بسکتبال ۸ تیر در اردن برگزارکننده دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی برابر سوریه خواهد بود و سپس برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده می شود.

دیدارهای این پنجره هم برابر اردن و سوریه برگزار می شود اینگونه که دیدار برگشت با اردن ۱۱ تیر و دیدار برگشت با سوریه ۱۴ تیر برگزار می شود. امان محل برگزاری هر دو دیدار از سوی فیبا اعلام شده است.