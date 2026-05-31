آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال در سالن بازسازی شده با شرایط استانداردتر

محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اردونشینان تیم ملی عصر روز شنبه (۹ خرداد) در محل اردو حاضر شدند تا از امروز تمرینات شان را به صورت رسمی آغاز کنند، گفت: خوشبختانه باوجود خسارت هایی که بابت جنگ رمضان در بخش هایی از مجموعه بسکتبال آزادی و حتی سالن خود متحمل شده بودیم، توانستیم شرایط را برای آغاز اردو مهیا کنیم.

وی با یادآوری اینکه فدراسیون بسکتبال پیش از جنگ رمضان بازسازی بخش هایی از این فدراسیون که سالن زنده یاد محمود مشحون و خوابگاه ها را هم شامل می شد، آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات برای بازسازی در رابطه با کف پوش سالن بود. کف پوش موردنظر از ایتالیا خریداری و نصب هم شده بود. متاسفانه در پی بمباران مجموعه ورزشی آزادی، آسیب هایی هم به این کف پوش وارد شد که البته مورد بازسازی قرار گرفت.

دبیر فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: در جریان اقداماتی که برای بازسازی سالن زنده یاد محمود مشحون صورت گرفت، بخش جایگاه VIP به طبقه دوم منتقل شد و در جایگاه داوران و ناظران هم تغییراتی در جهت بهبود شرایط ایجاد شد. وضعیت نور و صدا هم در این سالن با نصب سیستم های جدید تقویت شد.

به گفته معزی فر، برای سالن بسکتبال و جایگاه تماشاگران صندلی های جدید هم خریداری شده است که البته هنوز نصب نشده اند.

وی تاکید کرد: در کل با برخی اقدامات انجام شده، سالن زنده یاد محمود مشحون که قدمت زیادی هم دارد به شرایط استانداردتر نزدیک شد و توانستیم آن را برای میزبانی از اردوی تیم ملی آماده کنیم.

دبیر فدراسیون بسکتبال یادآور شد که تیم ملی برای حضور در رقابت های انتخابی جام جهانی (یک دیدار معوقه از پنجره دوم و ۲ دیدار پنجره سوم) آماده می شود.