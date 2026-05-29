لباس تیم ملی هاکی روی یخ بر تن سرمربی برزیلی پرسپولیس + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، تصویر منتشر شده از اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس با لباس رسمی تیم ملی هاکی روی یخ ایران ریشه در یک رویداد غیرمنتظره و شخصی از سوی مربی برزیلی دارد.



اوسمار به همراه همسر و فرزندانش چندی پیش در یک اقدام غیرمنتظره، برای تماشای یکی از مسابقات لیگ هاکی روی یخ ایران در پیست یخ ایس باکس ایرانمال حضور یافت. این بازدید که جنبه خصوصی داشت، با استقبال مسئولان لیگ و انجمن هاکی روی یخ ایران مواجه شد.



در حاشیه این دیدار، اوسمار اظهار داشت:هاکی روی یخ یک ورزش فوق‌العاده جذاب است که به یکی از ورزش‌های مورد علاقه من و خانواده ام تبدیل شده است.





در همین بازدید بود که مسئولان انجمن هاکی روی یخ لباس تیم ملی هاکی روی یخ ایران را به عنوان هدیه ویژه به اوسمار تقدیم کردند و حالا پس از گذشت چند هفته، تصویری از خود در حالی که همان لباس را بر تن کرده، منتشر کرده است.



این اقدام نمادین از سوی سرمربی پرسپولیس، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و محافل ورزشی داشته است. بسیاری این حرکت را نشانه‌ای از احترام یک مربی خارجی به فرهنگ ورزشی ایران و همچنین تلاشی برای ایجاد پیوند میان رشته‌های مختلف ورزشی ارزیابی می‌کنند.