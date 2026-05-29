اسامی محصولات آرایشی فاقد مجوز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی چشم عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی این محصولات غیرمجاز

ریمل (Mascara)

▫️ Essence

▫️ Paula Dorf

خط چشم (Eyeliner)

▫️ Paris

▫️ Estee Lauder

▫️ EVER SHEEN (Eyeliner Pencil)

▫️ ROMANCE (Eyeliner Pencil)

سایه چشم و پالت (Eyeshadow & Palette)

▫️ Naked

▫️ DoDo Girl

▫️ AnyLady

▫️ Queen

▫️ Pink Key

▫️ DODO GIRL (Eye Shadow)

مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با ناحیه حساس چشم و احتمال ورود ذرات یا مواد شیمیایی مضر به داخل چشم، می‌تواند خطرات جدی مانند عفونت، حساسیت شدید و آسیب به قرنیه ایجاد کند و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.