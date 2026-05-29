اسامی محصولات آرایشی فاقد مجوز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی چشم عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی این محصولات غیرمجاز
ریمل (Mascara)
▫️ Essence
▫️ Paula Dorf
خط چشم (Eyeliner)
▫️ Paris
▫️ Estee Lauder
▫️ EVER SHEEN (Eyeliner Pencil)
▫️ ROMANCE (Eyeliner Pencil)
سایه چشم و پالت (Eyeshadow & Palette)
▫️ Naked
▫️ DoDo Girl
▫️ AnyLady
▫️ Queen
▫️ Pink Key
▫️ DODO GIRL (Eye Shadow)
مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با ناحیه حساس چشم و احتمال ورود ذرات یا مواد شیمیایی مضر به داخل چشم، میتواند خطرات جدی مانند عفونت، حساسیت شدید و آسیب به قرنیه ایجاد کند و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
نظر شما