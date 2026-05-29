علی بلاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: پس از تصویب طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی استان، از اواخر سال گذشته اجرای این طرح به صورت جامع و هماهنگ میان دستگاه‌ها و نهادهای فعال حوزه اجتماعی شهرستان میناب آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با همکاری و مشارکت دستگاه‌هایی از جمله دانشکده علوم پزشکی ، مرکز بهداشت ، آموزش و پرورش، اداره بهزیستی و بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) در حال اجراست و هدف اصلی آن شناسایی، کنترل، مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح خانواده‌ها و جامعه است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب با اشاره به نقش محوری مرکز «سراج» در اجرای این برنامه تصریح کرد: مرکز سراج به عنوان محور اصلی ارائه خدمات تخصصی سلامت روان و اجتماعی فعالیت می‌کند و بر اساس ساز و کار تعیین‌شده، کارشناسان سلامت روان مستقر در ادارات و نهادهای مرتبط، افراد نیازمند خدمات تخصصی را به روانشناسان و روانپزشکان این مرکز ارجاع خواهند داد.

بلاک گفت: خدمات این مرکز در تمامی حوزه‌های اجتماعی، خانوادگی و سلامت روان برای تمامی خانواده‌های مینابی پیش‌بینی شده و تلاش شده است تا دسترسی عموم مردم به خدمات مشاوره‌ای و حمایتی تسهیل شود.

وی ضمن تقدیر از دستگاه‌های اجرایی و عوامل دخیل در اجرای طرح بیان داشت: پس از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان و روانشناسان شهرستان، از تاریخ ۴ خردادماه طرح غربالگری خانواده‌ها به صورت خانه‌به‌خانه آغاز شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب از شهروندان خواست با کارشناسان سلامت روان که با کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه می‌کنند همکاری لازم را داشته باشند و افزود: خانواده‌ها در صورت نیاز می‌توانند پیش از مراجعه کارشناسان نیز به مراکز جامع سلامت و یا مرکز سراج واقع در بلوار ساحلی، ساختمان سلامت ملی مراجعه و از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: نقش خانواده‌ها در نظارت بر رفتار، تربیت و تعامل صحیح با فرزندان، مهم‌ترین حلقه در پیشگیری و مدیریت آسیب‌های اجتماعی است و مجموعه سلامت و بهداشت روان شهرستان نیز در کنار خانواده‌ها به عنوان تسهیلگر و حامی، برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت خواهند کرد.

بلاک تصریح کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده طرح غربالگری فعالی در کلیه مناطق شهری و روستایی شهرستان اجرا خواهد شد.