دستور پزشکیان برای توسعه کریدورهای جایگزین تجاری از طریق بنادر شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه را صادر کرد.



در این جلسه آخرین وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های مورد نیاز کشور با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.



بر اساس گزارش وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنی‌ها با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل برای تسهیل واردات کالا فعال شده است.



رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان تأکید کرد.



پزشکیان وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد برای هر گروه کالایی، کارگروه‌های تخصصی تعیین کند تا کشورهای مبدأ تأمین کالا شناسایی و فرآیند خرید و واردات با سرعت بیشتری دنبال شود.



وی همچنین بر ضرورت هدایت و هماهنگی فعالان بخش خصوصی برای استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل تأکید کرد.



در این جلسه امکان‌سنجی واردات دارو و برخی اقلام حیاتی از کشور چین از طریق مسیرهای ریلی مورد بررسی قرار گرفت.



رئیس‌جمهور بر ضرورت فعال‌سازی هرچه بیشتر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور از سوی وزارت امور خارجه تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز، شخصاً با سران کشورهای همسایه رایزنی خواهم کرد.



رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در حوزه تأمین مالی کالاهای اساسی و دارو هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.