قیمت جهانی نفت امروز ۸ خرداد؛ هر بشکه برنت ۹۲ دلار و ۶۳ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قراردادهای آتی نفت با امید به یک توافق احتمالی برای تمدید آتشبس میان ایران و آمریکا اندکی کاهش یافته است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۸ سنت معادل ۱.۱۵ درصد کاهش به ۹۲ دلار و ۶۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱ دلار و ۲۵ سنت معادل ۱.۴۱ درصد کاهش، ۸۷ دلار و ۶۵ سنت معامله میشود.
قیمتها بیش از ۸ درصد طی یک هفته گذشته کاهش داشتند و نفت برنت به پایینترین سطح ۸۷.۱۱ دلار در مقابل سقف هفته گذشته، یعنی ۱۰۹.۴۷ دلار رسید.
قیمت نفت در جلسات معاملاتی اخیر نوسان داشته و برای هر دو شاخص مرجع تا ۶ دلار تغییر کردهاست. این نوسانات در پی سیگنالهای متضاد درباره امکان پایان جنگ سهماهه ایران و بازگشایی احتمالی تنگه هرمز رخ داده است. تنگه هرمز یک مسیر ترانزیتی کلیدی برای حدود یکپنجم از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع است.
حمل و نقل از طریق این گلوگاه دریایی همچنان کسر کوچکی از سطح پیش از جنگ است.
منابع خبری به رویترز گفتند که ایران و آمریکا در روز پنجشنبه به توافقی برای تمدید آتشبس و لغو محدودیتها بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز دست یافتهاند، هرچند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هنوز آن را تأیید نکرده و رسانههای دولتی ایران گفتند که این توافق نهایی نشده است.
جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت واشنگتن و ایران هنوز به آن نقطه نرسیدهاند، اما نزدیک است. وی ادعا کرد آمریکا در موقعیتی قرار دارد که میتواند برنامه هستهای تهران را بهطور قابلتوجهی به عقب بیندازد.
ونس گفت در مذاکرات با تهران درباره موجودی اورانیوم غنیشده و مسئله غنیسازی، چندین نقطه اختلاف وجود دارد.
