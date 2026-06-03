تکرار فراموشی لندن در موضوع مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس امروز چهارشنبه بدون اشاره به سوابق متعدد بدعهدی‌ های آمریکا در مذاکره با ایران با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار مشارکت تهران در گفتگوهای صلح با آمریکا شد!

وزیر خارجه انگلیس در این باره نوشت: حفظ آتش‌ بس حیاتی است و ما از ایران می‌ خواهیم تا برای دستیابی به صلح، به‌ طور کامل در گفتگوها مشارکت کند.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸ خارج شد.