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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

تکرار فراموشی لندن در موضوع مذاکرات ایران و آمریکا

تکرار فراموشی لندن در موضوع مذاکرات ایران و آمریکا

وزیر خارجه انگلیس بدون اشاره به سابقه دیرینه بدعهدی‌ های آمریکا در مذاکره با ایران، خواستار مشارکت تهران در گفتگوهای صلح با آمریکا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس امروز چهارشنبه بدون اشاره به سوابق متعدد بدعهدی‌ های آمریکا در مذاکره با ایران با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار مشارکت تهران در گفتگوهای صلح با آمریکا شد!

وزیر خارجه انگلیس در این باره نوشت: حفظ آتش‌ بس حیاتی است و ما از ایران می‌ خواهیم تا برای دستیابی به صلح، به‌ طور کامل در گفتگوها مشارکت کند.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸ خارج شد.

کد مطلب 6849674

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