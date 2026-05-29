به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا در خطبههای این هفته نماز جمعه پارسیان با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی امروز نفسهای آخر را میکشد و به امید خدا با چشم خود شکست و برچیده شدن آن را خواهیم دید.
وی با بیان تحلیل خود از شرایط جنگ تحمیلی سوم، افزود: دشمن آمریکایی، در باتلاق فرسایش گیر کرده است، اما رزمندگان ایران هم در عرصه میدان و نبرد و هم در عرصه دیپلماسی، با صلابت تمام ایستادهاند.
امام جمعه پارسیان با اشاره به اظهارات رئیسجمهور آمریکا، تصریح کرد: رئیسجمهور متوهم آمریکا به هذیانگویی افتاده و هر کاری میکند تا ملت ایران را تسلیم کند، اما تیر او به خطا میرود. ملت ما مقاومتر و مسئولین محکمتر در مقابلش ایستادهاند و او راه فراری برای خروج آبرومندانه از این جنگ پیدا نمیکند.
اسماعیلنیا با انتقاد از بهانهتراشی دشمن برای آتشبس خاطرنشان کرد: دشمن بهانه آتشبس کرده، اما هر از گاهی برای خود آزادی عمل قائل است. ما درباره آتشبس به دشمن میگوییم؛ اگر قرار باشد اسمش آتشبس باشد ولی شما آزادی عمل داشته باشید و هر از چندگاهی به بخشی از خاک ما حمله کنید، این از نظر ملت ایران پذیرفتنی نیست و چنین آتشبسی، آتشبس نخواهد بود.
وی با اشاره به پاسخ اخیر رزمندگان به اقدامات دشمن، تأکید کرد: دشمن در روزهای گذشته پاسخ قاطع رزمندگان ما را دریافت کرد. اگر این اقدامات خیانتکارانه تکرار شود، چه در آتشبس باشیم و چه نباشیم، نیروهای مسلح ما قاطعانه و دهها برابر گستردهتر از اقدام دشمن پاسخ خواهند داد و درهای جهنم را به روی سربازان تروریستی آمریکا باز خواهیم کرد.
امام جمعه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت صرفهجویی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: امروز هر صرفهجویی شما یک موشک به قلب دشمن است. ما در جنگ اقتصادی هستیم و همه وظیفه داریم کمک کنیم. دورریزها را کم کنیم، سبک زندگی غربی که همراه با اسراف است را کنار بگذاریم.
وی با ارائه مصادیق عینی از اسراف در زندگی روزمره، اظهار داشت: استفاده مجدد از شیشههای مربا و خیارشور، ظرف ماست و بطریها برای نگهداری حبوبات و برنج، نه تنها زشت نیست بلکه از اسراف و آسیب به محیط زیست جلوگیری میکند. برخی استفاده مجدد از این ظروف را ننگ میدانند در حالی که این فرهنگ دوری از اسلام و تفسیر فرهنگ اسراف است.
اسماعیلنیا با اشاره به پر شدن سطلهای زباله در مراسمها از ظروف یکبارمصرف، بیان کرد: جگر انسان آتش میگیرد وقتی میبینیم چند ده میلیون هزینه این ظروف میکنیم و به محیط زیست آسیب میزنیم. پدران و مادران ما حتی از لباسهای کهنه هم استفاده دوباره میکردند.
وی در پایان از مردم خواست تا با دستبهدست هم دادن، هرگونه اسراف و تبذیر را ترک کرده و با عملکرد خود در جنگ اقتصادی به استقلال کشور و پیروزی بر دشمن کمک کنند.
