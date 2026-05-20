فاضل لنکرانی: جنگ فرهنگی دشمن حتی بعد از پایان جنگ نظامی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار محمدجواد محمدی سعید مدیرکل آموزش‌وپرورش قم با وی، با قدردانی از آموزش و پرورش قم برای توجه به مساله حجاب گفت: در دیدار قبل هم گفتم آموزش و پرورش قم باید در تعلیم و ترویج صحیح و بنیادین حجاب به تمام کشور الگودهی کند خصوصا اکنون که با این اقدام تان در برگزاری مسابقه کتابخوانی کتاب حجاب تجربه‌ای خوب به دست آورده اید، حتماً نتایج به دست آورده را به مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور منتقل کنید تا آنها هم چنین برنامه‌ای را دنبال کنند.



وی افزود: راجع به حجاب آنچه مهم هست این است که دشمن در بحث تهاجم فرهنگی هیچگاه آرام نمی‌نشیند، حتی اگر جنگ ‌مان در بعد نظامی و سیاسی تمام شود این جنگ فرهنگی ادامه خواهد داشت، دشمن برای استیلای فرهنگ غرب و غلبه بر فرهنگ اسلامی- ایرانی ما دنبال این است که بنیان خانواده‌ و موضوع حجاب را در میان بانوان ما از بین ببرد و این جزء اهداف مهم دشمن است و حجاب اولین خاکریز تصرف اوست و بعد از آن قدم‌های دیگرش را برخواهد داشت.



فاضل لنکرانی ادامه داد: ما امروز در یک شرایطی هستیم که همه ملت ایران پای ایران ایستاده‌اند،‌ چه آن کسی که محجبه است و چه کسی که حجاب ندارد، این یک بحث دیگر و از جهت فقهی یک وادی دیگری است که حتی خود امام خمینی (ره) هم می‌فرمود و در روایات ما هم وجود دارد وقتی اصل کشور و اساس اسلام در خطر است ما به کارهای درجه دو و سه نباید بپردازیم، وقتی اسلام در خطر است ما نباید به آن آقایی که اسلحه به دوش گرفته و به میدان آمده بگوییم نماز می‌خوانی یا نه؟ چه رسد به مساله حجاب و البته ما وظیفه خود راجع به حجاب را هیچ وقت نباید فراموش کنیم اما الآن در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوئیم در این جهاد حضور که شب‌ها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید، این حرف غلط است.



استاد حوزه علمیه قم گفت: دشمن دست بردار نیست و شما هم بدانید این زحمات شما اجر فراوانی دارد ‌و بر اساس فرمایش پیامبر اکرم(ع) «من سنّ سنة حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها» کسی که یک سنت حسنه را در جامعه رواج دهد، این خانم محترم با دوستانشان و جنابعالی به عنوان مدیرکل و دوستان‌تان که قدمی راجع به حجاب برداشتید، تا آن زمانی که آن دخترخانم دانش آموز حجابش را رعایت کند شما هم در ثواب کار او شریک هستید، هم خودش ثواب زیادی می برد و هم شما که مقدمات این کار را برای او فراهم کرده اید، لذا این آثار ماندگاری برای شما دارد. اما عنایت داشته باشید که این کار را به عنوان یک برنامه هر ساله قرار بدهید، هر سال از خود بپرسید راجع به حجاب چه کردیم؟ چه تعداد از شبهات و سؤال های دختران در دبیرستان‌ها جواب داده شد و چند نفر از آنها را جذب مساله حجاب کردیم؟ تقاضای من این است که ان شاء‌ الله این یک کار مستمر و هر ساله باشد.



وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از فعالیت موکب های مردمی و مشارکت فرهنگیان در آن، خواستار توجه به فرهنگ تکریم والدین و معلمان شد و اجرای این گونه طرح ها را دارای آثار تربیتی و روانی فراوان دانست که از گریختن بسیاری از جوانان از خانه و بی احترامی و بی اعتنایی آنها از والدین جلوگیری می‌کند.