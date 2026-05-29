هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از شامگاه امروز جمعه و طی روز شنبه وزش باد شدید و گرد خاک مناطق مختلف استان را در برمیگیرد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان وزش باد شدید، توفان لحظه ای و گردوخاک و احتمال نفوذ توده گرد خاک از کشورهای همسایه غربی در همه مناطق استان به ویژه شهرستانهای آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز و ورزنه پیشبینی میشود.
هواشناسی نسبت به احتمال کاهش کیفیت هوا و شعاع دید افقی، اختلال در رفت و آمد جادهای، احتمال بروز مشکلات پزشکی برای افراد حساس و آسیبپذیر، سقوط اشیا یا افراد از ارتفاع، خسارت دیدن سازههای موقت و ناپایدار یا شکستن درختان کهنسال، احتمال آسیب رسیدن به تأسیسات حساس به گردوغبار، اختلال در فعالیتهای عمرانی، اختلال در سفرهای بین شهری و ناوگان حمل و نقل، خسارت به صنعت و کشاورزی هشدار داده است.
هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی، احتیاط در عبور و مرور جادهای، خودداری از ترددهای غیر ضروری در فضای باز برای سالمندان، کودکان و افراد آسیب پذیر با بیماریهای تنفسی، عدم توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره، حصول اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، خودداری از فعالیت در ارتفاع، اجتناب از پرواز با هواگردهای سبک یا استفاده از دستگاههای پروازی کوچک، پایش شاخص آلودگی توسط دستگاههای ذیربط و اتخاذ تصمیم مطابق با مقررات، انجام اقدامات محافظتی از باغات در برابر وزش باد شدید و گردوخاک تاکید کرده است.
