نجات نوجوان سقوط کرده از کوه در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فاتحی روز جمعه اظهار کرد: مقارن ساعات ظهر امروز از طریق گزارش مردمی ماموران امداد و نجات هلال احمر مراغه از موضوع سقوط اطلاع یافته و بلافاصله به محل اعزام شده و نوجوان سقوط کرده را نحان دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه در ارتفاعات «زرنج» روی داده بود، ادامه داد: این نوجوان 15 ساله در اثر برخورد با صخره و سنگ ها از ناحیه دست و پا دچار آسیب شده بود که بلافاصله پس از نجات تحویل اورژانس و مراکز بیمارستانی مراغه شد.

فاتحی، وضعیت عمومی فرد سقوط کرده را خوب توصیف و اضافه کرد: تکمیل درمان وی در بیمارستان ادامه دارد.