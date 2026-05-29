محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، توده هوای گرم طی امروز سبب وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: طی فردا روند کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت فردا گذر موج ضعیفی از فراز استان، سبب ابرناکی و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان و وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت گردوخاک تصریح کرد: با توجه به شدت وزش باد، احتمال گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان وجود دارد.

سبزه‌زاری درباره وضعیت خلیج فارس گفت: شمال خلیج فارس تا اوایل روز دوشنبه مواج خواهد بود و لازم است فعالان دریایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی در خصوص ثبت دماها در شبانه‌روز گذشته ادامه داد: رامشیر با دمای ۴۸.۹ و دزپارت با دمای ۲۳.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۸.۳ و کمینه دمای ۲۸.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.