محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی در روزهای آتی شاهد استقرار توده هوای گرم خواهند بود.
وی افزود: از فردا تا روز جمعه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی میشود و این وضعیت طی روز پنجشنبه به مناطق ساحلی نیمه جنوبی و مرکز استان گسترش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت وزش باد تصریح کرد: سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بهویژه در مناطق شمال غربی غربی نیمه جنوبی بخشهای مرکزی و همچنین پایانههای مرزی شلمچه و چذابه در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود و وقوع تندباد لحظهای همراه با برخاستن گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
وی درباره وضعیت خلیج فارس بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.
سبزهزاری در پایان وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته را تشریح کرد و گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۶.۴ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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