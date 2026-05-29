۸۴ هزار رأس دام در شادگان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

معین حمزه پور علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طی یک سال گذشته و در طرح واکسیناسیون عمومی تب برفکی، ۲۳ هزار رأس دام سنگین (گاو) و ۶۱ هزار رأس دام سبک (گوسفند) در شهرستان شادگان واکسینه شد.

وی افزود: این طرح در قالب چندین اکیپ واکسیناسیون در شهرستان شادگان اجرا و به اتمام رسید.

رئیس اداره دامپزشکی شادگان تأکید کرد: این بیماری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و واکسیناسیون و ایمن سازی دام‌ها و رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای واحدهای دامداری موثرترین راه برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر است.

حمزه پور علوی در پایان با بیان اینکه این بیماری ها می‌تواند منجر به تلفات وسیع در دام های اهلی شود، گفت: در همین راستا نیز بیماری های مذکور همه ساله تحت مراقبت کارشناسان دامپزشکی شادگان قرار می‌گیرد.