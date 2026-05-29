۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

مدیریت ایران بر«تنگه هرمز» آغاز افول آمریکا؛ تاب‌آوری ستودنی ملت ایران

شاهرود- امام جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه حضور مردم در عرصه جهاد، یک دستاورد جهانی برای ایران محسوب می‌شود، گفت: مدیریت مقتدرانه ایران بر تنگه هرمز، نقطه آغاز افول آمریکا در دنیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص) ضمن اشاره به اقتدار ملت ایران بیان کرد: حضور مردم انقلابی کشورمان در خیابان و در عرصه جهاد صلابت دستاوردی جهانی برای انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه تداوم حضور مردم در خیابان نشانه‌ای از تاب‌آوری و بصیرت ایران و ایرانی است، افزود: مردم انقلابی ما بارها نشان داده اند که حامی ولایت فقیه و انقلاب اسلامی شان هستند.

امام جمعه شاهرود با اشاره به مذاکرات و جنگ دیپلماسی کشورمان بیان کرد: مردم ما به تیم مذاکرات اعتماد کامل دارند.

امینی با اشاره به شرایط تنگه هرمز بیان کرد: مدیریت مقتدرانه ایران بر تنگه استراتژیک هرمز آغاز افول قدرت و هیمنه آمریکا در منطقه و جهان است.

وی با اشاره به ملزومات امروز ایران اسلامی بیان کرد: پرهیز از تفرقه افکنی و حفظ اتحاد زیر لوای ولایت فقیه مهمترین موضوعی است که امروز باید به آن توجه داشت.

