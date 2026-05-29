به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص) ضمن اشاره به اقتدار ملت ایران بیان کرد: حضور مردم انقلابی کشورمان در خیابان و در عرصه جهاد صلابت دستاوردی جهانی برای انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه تداوم حضور مردم در خیابان نشانه‌ای از تاب‌آوری و بصیرت ایران و ایرانی است، افزود: مردم انقلابی ما بارها نشان داده اند که حامی ولایت فقیه و انقلاب اسلامی شان هستند.

امام جمعه شاهرود با اشاره به مذاکرات و جنگ دیپلماسی کشورمان بیان کرد: مردم ما به تیم مذاکرات اعتماد کامل دارند.

امینی با اشاره به شرایط تنگه هرمز بیان کرد: مدیریت مقتدرانه ایران بر تنگه استراتژیک هرمز آغاز افول قدرت و هیمنه آمریکا در منطقه و جهان است.

وی با اشاره به ملزومات امروز ایران اسلامی بیان کرد: پرهیز از تفرقه افکنی و حفظ اتحاد زیر لوای ولایت فقیه مهمترین موضوعی است که امروز باید به آن توجه داشت.