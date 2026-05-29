رحیمی: غدیر ابرحماسه تاریخ و قلب حیات بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز جمعه این هقته ساوه، غدیرخم را ابرحماسه تاریخ و قلب و نبض حیات بشرخواند و افزود:اگر ابعاد غدیر درست شناخته شود، همه انسانها در یک جبهه بسیج میشوند، امنیت، عدالت، برادری و کرامت انسانی در لوای غدیر به دست میآید.
امام جمعه ساوه اظهار کرد: غدیر یک قضیه نیست، یک جریان انقلابی زنده تا روز قیامت است. این جریان حق را از باطل جدا میکند.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: کسانی که تسلیم غدیر شوند سعادتمند هستند، کربلا و عاشورا نتیجه عمل نکردن و عدم شناخت غدیر بود، متأسفانه حق این ابرحماسه به خوبی ادا نشده است.
وی در خطبه دوم با اشاره به دهه ولایت و حدیث ثقلین و سفینه گفت: جدایی از اهل بیت(ع)، خسران و هلاکت به همراه دارد، اهل بیت کشتی نجات در طوفانهای امت اسلامی هستند.
حجت الاسلام رحیمی با تبیین مفهوم «عید» در اسلام افزود: عید رسمی ما روزی است که ستون دین حفظ شود، بیکاری، گرانی، تورم، نبود مسکن و مشکلات ازدواج، آفت ستون سیاسی دین هستند.
امام جمعه ساوه پیام حج رهبر معظم انقلاب را «بیانیه راهبردی» برای امت اسلامی خواند و گفت: محور این پیام، تبدیل برائت از مشرکان به فرهنگ دائمی است، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رمز هویت و استمرار مقاومت است.
حجت الاسلام رحیمی افزود: رهبر انقلاب با تأکید بر سلاح الله اکبر به عنوان کلید پیروزیها، روشن ساختند که آینده از آنِ تمدن نوین اسلامی است، آمریکا پایگاه امنی در منطقه ندارد و رژیم صهیونیستی به مراحل پایانی عمر خود نزدیک شده است.
وی با اشاره به سالروز ارتحال امام خمینی(ره) گفت: امام خمینی(ره) یکی از تأثیرگذارترین شخصیتهای دوران معاصر است، این عصر را باید «عصر امام خمینی» نامید.
حجت الاسلام رحیمی در تحلیل وضعیت دشمنان اظهار کرد: رسانههای دشمن به دلیل واقعیتهای میدان، به پذیرش ضعف ناچار شدهاند.
وی نشانههای فرسایش راهبردی دشمن را تهکشیدن زرادخانه موشکی آمریکا، فلج تصمیمگیری در واشنگتن، ترکخوردگی ائتلاف ضدایرانی، و هزینههای فزاینده جنگ برای غرب برشمرد.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: امروز دشمن نه در موضع تهدید، بلکه در موضع التماس برای عقبنشینی آبرومندانه قرار دارد.
وی گفت: نظم جدید منطقهای در حال شکلگیری است، در این نظم، قدرت بازدارندگی ایران و محور مقاومت، تنها مرجع معتبر برای تأمین ثبات و امنیت است.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: رمز پیروزی نهایی، تداوم هوشیاری، انسجام داخلی و روایتگری فعال از حقیقت فرسودگی دشمن و تابآوری ایران است.
