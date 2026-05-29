به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با ترسیم نقشه راه برای عبور از پیچ‌های حساس پیشِ رو، بر دو محور «وحدت داخلی» و «اعتماد به فرماندهی کل قوا» تأکید کرد.

دشمن، رصدگر لحظه‌به‌لحظه شکاف‌ها

امام جمعه تبریز با هشدار نسبت به فضاسازی‌های اختلاف‌انگیز و همچنین التهابات منطقه‌ای، اظهار داشت: همه دلسوزان نظام، انقلاب و میهن باید مراقب باشند که کوچک‌ترین اختلاف نظر، حتی اگر در چارچوب سلیقه‌های شخصی و موجه تعریف شود، به دام تفرقه و درگیری داخلی نیفتد. چراکه دشمنان این مرزوبوم، منتظر سوءاستفاده از هر خلأ و گسیختگی هستند و با ذره‌بین به دنبال بهره‌برداری از شکاف‌های احتمالی می‌گردند.

آرامش در پشت صحنه جبهه مقاومت

خطیب جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی‌های برخی افراد درباره سردیِ مواضع ایران نسبت به جبهه مقاومت، لبخندی زد و گفت: عزیزان دغدغه‌مند نباشند؛ جان‌ و جگر ما به لبنان، غزه، فلسطین و یمن گره خورده است. برخی رازهای میدان را ما می‌دانیم و برخی را نمی‌دانیم و قرار نیست تمام نقشه‌های عملیاتی جبهه مقاومت روی میز افکار عمومی قرار گیرد.

وی افزود: حزب‌الله لبنان خود به صراحت از حمایت شرافتمندانه و عزتمندانه مردم ایران قدردانی کرد و این نشان می‌دهد که آنان خوب می‌دانند تهران چگونه و با چه تدبیری پشت محور مقاومت ایستاده است.

مدیریت تنگه هرمز؛ پاسخ کوبنده به آمریکا

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با قاطعیت اعلام کرد: امروز تنگه هرمز و تمام ترافیک عبوری آن در اختیار ایران است و مدیریت باز و بسته شدن این آبراه حیاتی کاملاً زیر چتر فرماندهی ایران انجام می‌شود. وی در ادامه به اقدام اخیر آمریکا اشاره کرد و افزود: آمریکای خبیث به یک منطقه خالی حمله کرد، اما فوری پاسخ سخت و کوبنده ایران را دریافت کرد.

مطهری‌اصل تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا، کشتی نظام را با صلابت و متانت در اقیانوس پرتلاطم حوادث هدایت می‌کنند و تمام مسئولان نیز هماهنگ با ایشان در مسیر گره‌گشایی از مشکلات کشور گام برمی‌دارند.

وظیفه مردم؛ حضور مقتدرانه و اطاعت محض

امام جمعه تبریز وظیفه مردم در روزهای حساس کنونی را «حفظ انسجام، همدلی و اطاعت محض از فرماندهی کل قوا» دانست و تصریح کرد: ملت قهرمان ایران باید با حضور پرشور، منظم و مقتدرانه در تمام صحنه‌ها اعلام کند که هر زمان رهبری فرمان بدهد، میلیون‌ها انسان آماده جانفشانی در راه آرمان‌ها هستند.

وی خطاب به مسئولان کشوری نیز یادآور شد: ما پشتیبان شما هستیم، اما انتظار داریم با تلاش دوچندان، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را حل کنید. همچنین به رزمندگان اسلام اطمینان می‌دهیم که پشت جبهه‌ای به وسعت ایران، مملو از انسان‌های فداکار و آماده به خدمت است.

بشارت پیروزی و حل یک معضل ۳۰ ساله

مطهری‌اصل با ابراز امیدواری از سرنوشت نبرد با دشمنان گفت: پیروزی بدون تردید از آن ملت ایران است. دشمن امروز دچار سردرگمی و آشفتگی شده و چاره‌ای جز پذیرش شروط رهبری و ملت ایران ندارد. ملت بزرگ و سرافراز ایران تا اخراج کامل دشمنان از منطقه، آرام نخواهد نشست.

وی در بخش پایانی خطبه‌های خود به یک موفقیت داخلی اشاره کرد و افزود: هفته گذشته از مسئولان خواسته بودم مشکل ۳۰ ساله فاز دوم خاوران تبریز تا پایان خرداد تعیین تکلیف شود که خوشبختانه با همدلی و هماهنگی میان قوا، این مسئله حل شد. از استاندار، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس قدردانی می‌کنم.

نوکر مردم بودن؛ فلسفه مسئولیت

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از بیانات خود با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی هر مسئولیتی، خدمت به مردم است، خاطرنشان کرد: همه ما نوکر مردم هستیم. اگر مردم از مدیران رضایت نداشته باشند، بودن و نبودن آنان هیچ فرقی نمی‌کند. هر زمان مدیران همدل و هماهنگ کنار هم قرار گرفته‌اند، گره از کار مردم گشوده شده است.

وی در پایان با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم، غدیر را عصاره نبوت و رمز نجات امت اسلامی دانست و گفت: متأسفانه امروز برخی مسلمانان به دلیل غفلت از ولایت، دچار تشتت شده‌اند. شیعه هرگز زیر بار ذلت نمی‌رود و تبیین غدیر، یک رسالت بزرگ و شیرین است.