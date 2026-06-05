به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی را یک ضرورت ملی و شرعی عنوان کرد و گفت: مردم باید در مصرف برق، گاز، آب و بنزین دقت بیشتری داشته باشند تا در فصل تابستان کشور با مشکلات و محدودیت‌های کمتری در حوزه تأمین انرژی مواجه شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزود: مدیریت صحیح مصرف علاوه بر کمک به رفاه عمومی، زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز فراهم می‌کند و از بروز مشکلات احتمالی در بخش‌های مختلف جلوگیری خواهد کرد.

امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه دینی، اجتماعی و انسانی است و آموزه‌های اسلامی همواره بر پاسداری از نعمت‌های الهی و منابع طبیعی تأکید داشته‌اند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله آل‌هاشم، به موضوع خانواده پرداخت و گفت: آن شهید والامقام در طول سال‌های حضور در جایگاه امامت جمعه، همواره بر اهمیت خانواده و ضرورت تحکیم بنیان آن تأکید می‌کرد.

مطهری‌اصل یکی از عوامل اصلی بروز اختلافات خانوادگی را فاصله نسلی دانست و افزود: والدین باید تفاوت شرایط و اقتضائات نسل جدید را درک کنند و با ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه، زمینه تفاهم و آرامش بیشتر در خانواده را فراهم آورند.

تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف ایران شکست خورده است

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: پروژه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی با صرف هزینه‌های سنگین برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده بودند، امروز با شکست مواجه شده است.

وی افزود: دشمنان تلاش داشتند ایران را کشوری ضعیف و فاقد قدرت تأثیرگذاری معرفی کنند و این پیام را به ملت‌های منطقه منتقل کنند که نباید به جمهوری اسلامی تکیه کنند، اما واقعیت‌های موجود خلاف این ادعاها را ثابت کرده است.

مطهری‌اصل با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدها مقتدرانه ایستاده است، تصریح کرد: دشمنان نه تنها به اهداف خود دست نیافته‌اند، بلکه در برابر اقداماتشان با پاسخ‌های سنگین و مؤثر مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: امروز حتی مخالفان جمهوری اسلامی نیز به نقش و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای اذعان دارند و این مسئله نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های خصمانه علیه کشور است.

امام جمعه تبریز با اشاره به برخی اظهارات مقامات آمریکایی درباره تنگه هرمز گفت: با وجود ادعاهای مکرر، تاکنون هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشده و همین موضوع موجب بی‌اعتباری این سخنان شده است.

صلح و جنگ در منطقه سرنوشت مشترک دارد

وی با تأکید بر پیوستگی امنیت کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که اگر صلحی در منطقه برقرار شود، آثار آن شامل همه کشورهای منطقه خواهد شد و اگر جنگی رخ دهد نیز دامنه آن محدود به یک کشور نخواهد ماند.

مطهری‌اصل خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، سرنوشت ملت‌های منطقه به یکدیگر گره خورده است و همه کشورها باید این واقعیت را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است روابطی مبتنی بر حسن همجواری و برادری با کشورهای منطقه داشته باشد، اما برخی دولت‌ها در قبال ایران رفتار مناسبی از خود نشان نداده‌اند.

امام جمعه تبریز تأکید کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های وابسته منطقه نباید تصور کنند که می‌توانند جنگ را فرسایشی کنند، زیرا ملت‌های منطقه در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستاده‌اند و جمهوری اسلامی نیز با آمادگی کامل از منافع و امنیت خود دفاع خواهد کرد.

وی هشدار داد: دشمنان باید به مطالبات و شروط جمهوری اسلامی ایران توجه کنند، در غیر این صورت با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه خواهند شد.