امام جمعه زابل: عزت ملی قابل معامله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل اظهار کرد: ملت ایران با بصیرت، مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده است و مسئولان نیز باید با هوشیاری، از هرگونه خوش‌بینی نسبت به دشمن پرهیز کنند.

امام جمعه زابل با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از توافق اخیر افزود: قانون‌مداری و پایبندی به ساختارهای قانونی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام اسلامی است، اما این موضوع مانع از مطالبه‌گری و نظارت دقیق بر اجرای تعهدات طرف مقابل نخواهد بود.

وی تأکید کرد: شواهد موجود، از جمله ادامه اقدامات خصمانه و رفتارهای رژیم صهیونیستی، ضرورت رصد دقیق اجرای توافق و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق ملت ایران را دوچندان کرده است.

نمایندگان مجلس از منافع مردم صیانت کنند

حجت‌الاسلام پوراندخت مجلس شورای اسلامی را یکی از مهم‌ترین ارکان نظارتی کشور دانست و گفت: نمایندگان باید اجرای توافق را با دقت بررسی کرده و نتایج آن را به‌صورت شفاف با مردم در میان بگذارند تا از منافع ملی به‌خوبی صیانت شود.

وی با بیان اینکه اعتماد به آمریکا یک خطای راهبردی است، تصریح کرد: ماهیت سیاست‌های آمریکا بر پایه سلطه‌طلبی و بدعهدی شکل گرفته و حتی توافق‌های متعدد نیز تغییری در این رویکرد ایجاد نخواهد کرد.

امام جمعه زابل با تأکید بر حفظ عزت ملی خاطرنشان کرد: ملت ایران ثابت کرده است که سختی‌ها و فشارها را تحمل می‌کند، اما هرگز زیر بار ذلت و تحمیل نخواهد رفت. ازاین‌رو مسئولان باید با تدبیر، صبر و پرهیز از اظهارات شتاب‌زده، از منافع کشور و سرمایه اجتماعی مردم صیانت کنند.

وی در پایان، بصیرت و حضور آگاهانه مردم را مهم‌ترین پشتوانه نظام در برابر تهدیدهای دشمن دانست و تأکید کرد: با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و استمرار مطالبه‌گری، ملت ایران با اقتدار مسیر پیشرفت و عزت را ادامه خواهد داد.