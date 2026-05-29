امام جمعه میاندوآب: گفتمان امام خمینی (ره) ایستادگی و مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با بیان اینکه امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی در جهان تأثیرگذار شد، اظهار کرد: این قرن را باید قرن خمینی کبیر نامید، چرا که تحولی که حضرت امام خمینی (ره) در دنیا ایجاد کرد، هیچ‌کس نتوانست ایجاد کند.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی، اسلام ناب محمدی (ص) را احیا کرد، گفت: امام خمینی (ره) تحولی در دنیا ایجاد کرد که بی‌نظیر بود و امروز این انقلاب اسلامی الهام‌بخش کشورها و مردم آزاده دنیا شده است.

وی افزود: خمینی کبیر (ره)، مخلص‌ترین، معتقدترین و مومن ‌ترین انسان بود که عرفان و فلسفه، شجاعت و مهربانی، علم و عمل را با هم در آمیخت و رهبر شهید انقلاب نیز راه ایشان را با قدرت ادامه دادند.

حجت الاسلام حسن‌زاده با بیان اینکه حضرت امام خمینی (ره) به خدا، راه و مردم ایمان راسخ داشتند، تصریح کرد: زمانی که در دنیا کسی جرات تو گفتن به آمریکا نداشت؛ حضرت امام خمینی (ره) گفتند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

امام جمعه میاندوآب در ادامه با تأکید بر اینکه در تقابل جبهه حق و باطل باید راه خویش را مشخص کرد و بی‌طرف معنا ندارد، اظهار کرد: در کربلا هم عده‌ای گفتند ما در هیچ سمتی قرار نداریم؛ ولی در واقع جبهه باطل را تقویت کرده و از یاری جبهه حق دوری کردند.

وی با اشاره به اینک امام خمینی (ره) نهضت را با اسلام عجین کرد، گفت: امام خمینی (ره) حکمرانی به راه انداخت که افکار را عوض کرد.

حجت الاسلام حسن‌زاده با بیان اینکه نگاه امام خمینی (ره) ایستادگی و مردم بود، تصریح کرد: امام خمینی (ره) هیچگاه در مقابل دشمن عقب‌نشینی نکرد و همواره با قاطعیت در مقابل دشمن ایستاد و ما نیز نباید از مقابل دشمن فرار کنیم؛ بلکه باید در مقابل دشمن در رفتار، عمل و سخن خود قاطع بوده و تزلزل نشان ندهیم.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه ایستادگی در مقابل دشمن یکی از مطالبات مردم است، افزود: ما اهرم‌هایی داریم که می‌توانیم با استفاده از آنها دشمن را تسلیم کرده و دنیا را در قبال اقداماتشان پاسخگو کنیم و باید از آنها نیز استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه همه باید مطالبه‌گر باشند، گفت: مطالبه تمام امت و مؤمنان؛ انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان است و باید این موضوع را پیگیری و تا زمانی که انتقام نگیریم نباید سستی کرده و عقب‌نشینی کنیم و قطعاً نیز این‌طور خواهد بود.