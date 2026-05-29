داداشی: هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با صدور هشدار سطح زرد شماره ۸ هواشناسی خراسان شمالی، از جمعه شب تا یکشنبه بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا برخی مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی افزود: امشب و اوایل صبح شنبه بیشتر مناطق نیمه شمالی و جنوب غربی استان به‌ویژه شهرستان‌های مانه، سملقان، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان، بجنورد و شیروان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: شنبه شب و یکشنبه نیز مناطق نیمه شرقی استان به‌ویژه شهرستان‌های فاروج، شیروان، بام و صفی‌آباد و اسفراین شاهد وزش باد شدید و گردوخاک خواهند بود.

داداشی با اشاره به پیامدهای این سامانه جوی بیان کرد: کاهش دید افقی، آسیب به سازه‌های موقت و سست، سقوط اجسام از ارتفاع، شکستن شاخه درختان کهنسال و کاهش کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی شده است.

وی بر استحکام سازه‌های موقت، خودداری از پارک خودرو کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، استفاده از ماسک به‌ویژه برای گروه‌های حساس و پرهیز از فعالیت ورزشی در فضای باز تأکید کرد.