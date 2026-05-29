به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در تماس تلفنی با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر لزوم دستیابی به آتش‌بس تاکید کرد و آتش‌بس را دروازه اصلی برای هر اقدام دیگری دانست.

دفتر ریاست جمهوری لبنان با اعلام این مطلب تاکید کرد که ژنرال جوزف عون، تماسی تلفنی ازمارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرده است که طی آن وضعیت عمومی لبنان و منطقه و تحولات جاری مورد بررسی قرار گرفت.

عون در این تماس بر لزوم انجام تمام تلاش‌های ممکن برای دستیابی به آتش‌بس تاکید کرد، زیرا این امر دروازه اصلی برای هر گام دیگری و گذرگاه ضروری برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل مختلف مطرح شده است.

روبیو نیز که کشورش با وجود مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی در واشنگتن هیچ تلاشی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان انجام نمی‌دهد، مدعی تعهد دولت آمریکا به ادامه تلاش‌ها برای تثبیت نتایج دیدارهای قبلی واشنگتن، و همچنین حمایت از ثبات، استقلال و حاکمیت لبنان بر تمام اراضی خود، و حق طبیعی و کامل آن در تعیین سرنوشت خود شد.

در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی و اشغالگری های این رژیم در جنوب لبنان تداوم دارد و طی روزهای اخیر شدت گرفته است، طرف های لبنانی و آمریکایی در این گفتگوی تلفنی هیچ اشاره‌ای به تجاوزهای مذکور نداشتند و این تجاوزات را محکوم نکرده و خواستار توقف آن نشدند.

دولت لبنان مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را از مدتی پیش آغاز کرده است، این در حالی است که در طول این مذاکرات حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوب لبنان و حتی بیروت و بقاع شدت گرفته و هزاران نفر را به کام مرگ برده است.