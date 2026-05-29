۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

تصادف اتوبوس تهران-مشهد با ۳۰ سرنشین در میامی؛ ۴ مصدوم انتقال یافتند

شاهرود- رئیس اورژانس شاهرود از تصادف اتوبوس حامل ۳۰ مسافر با خودروی سواری در میامی خبر داد و گفت: خوشبختانه با وجود شدت حادثه، تنها ۴ نفر مصدوم شدند که حال عمومی آن‌ها مساعد است.

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف بین اتوبوس و سواری در شهرستان میامی خبر داد

وی با بیان اینکه این اتوبوس در مسیر تهران - مشهد در حرکت بود، افزود: این اتوبوس در مسیر با خودروی سواری برخورد و ۳۰ نفر دچار حادثه می شوند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به صحنه این تصادف، گفت: نیروهای اورژانس بلافاصله پس از رسیدن به صحنه تصادف تعداد مصدومان را ۴ نفر برآورد کردند.

عظیمی با اشاره به انتقال این مصدومان به بیمارستان بیان کرد: مراحل درمانی برای این افراد در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه دلیل این حادثه هنوز مشخص نیست، افزود: خوشبختانه حال مصدومان این تصادف مساعد گزارش شده است.

