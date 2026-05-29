به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگر شامگاه جمعه در مراسم نودمین شب تجمع مردم کلاچای، با قدردانی از حضور حماسی مردم در دفاع از نظام اسلامی اظهار کرد: این روزها شاهد حضور پرشوری هستیم که دشمن و آمریکای جهانخوار را نگران کرده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که «مردم برای دفاع از نظام مبعوث خواهند شد»، افزود: نظام جمهوری اسلامی پس از شهادت رهبر و فرماندهانش، چشم فتنه را در منطقه کور کرد.
نماینده مردم رشت، حضور مردم در صحنههای انقلاب را نشانه انسجام اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: ثبات و پیوستگی جامعه از نگاه دینی اهمیت ویژهای دارد. دشمن میخواست اتحاد مردم را به هم بزند، اما ما با همه اختلاف سلیقهها، علیه دشمن متحد هستیم.
احمدی با اشاره به دو جبهه استکبار و حق و اهل بیت (ع) گفت: با تمام قدرت محکم ایستادهایم و اجازه تسخیر کشور عزیزمان را ندادیم. وظیفه ما دفاع از کیان کشور و خون شهداست.
وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در بازدارندگی دشمنان تصریح کرد: اگر حضور شما مردم در کف خیابان نبود و اگر رزمندگان پشت لانچرها به حمایت شما امید نداشتند، دشمنان برنامههایی برای نظام اسلامی داشتند. شما مردم ۹۰ شب در کف خیابانها از نظام، ولایت و رزمندگان دفاع کردید.
