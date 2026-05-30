عبدالرحیم تحصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز روند خرید تضمینی گندم در استان سمنان بیان کرد: خرید تضمینی گندم به واسطه اقلیم استان ابتدا از مناطق غربی مانند گرمسار و ایوانکی و ... آغاز و به مرور به سمت مناطق شرقی و سردسیر مانند دامغان شاهرود و میامی و ... خواهد رسید.

وی با بیان اینکه خرید گندم کشاورزان استان سمنان از گرمسار، ایوانکی، آرادان و سرخه از هفته گذشته آغاز شده است، افزود: روند تحویل گندم کشاورزان به مراکز ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از راه اندازی ۳۲ مرکز جمع آوری و خرید تضمینی گندم کشاورزان در این استان به مانند سال گذشته خبر داد.

تحصیلی با بیان اینکه کارشناسان غله و خدمات بازرگانی و جهاد کشاورزی و... بر روند کیفی گندم تحویلی به مراکز و صدور فیش های کشاورزان نظارت دارند، بیان کرد: امسال پیش بینی می شود بین ۶۸ الی ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

وی با اشاره به کاهش تولید گندم نسبت به سال قبل به واسطه مسائلی که در زمینه آب و ناترازی انرژی و ... وجود داشت، افزود: قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: این قیمت مصوب کشوری و با لحاظ افت پایه سه درصد مفید و یک درصد غیر مفید تعیین شده که به محض تعیین اعتبارات، پرداخت وجوه آنها انجام خواهد شد.