به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جلسه قرارگاه بهینه‌ سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان افزود: این قرارگاه وظیفه پایش دقیق مصرف و ارائه توصیه‌های فنی به مردم را بر عهده دارد تا از بروز بحران در مقاطع پیک مصرف جلوگیری شود.



وی با اشاره به جهش مصرف برق در روزهای اخیر افزود: مصرف برق استان که در زمستان حدود ۲۷۰ مگاوات بود، با ورود دستگاه‌های برودتی به مدار اکنون به مرز ۶۰۰ مگاوات رسیده است، اگر این روند کنترل نشود، طی یک ماه آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.



وی اضافه کرد: لذا جلسات پایش قرارگاه هر شب ساعت ۲۰ با حضور تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برگزار تا رقمی قابل‌قبول در کاهش مصرف محقق شود.



استاندار قم با تبیین طرح محله‌محوری به عنوان راهکاری کلیدی برای مدیریت مصرف، افزود: در کنار ادارات و واحدهای تجاری، تمرکز ویژه‌ای بر محلات داریم.



وی گفت: به عنوان نمونه در محله "فرهنگیان"که به عنوان پایلوت انتخاب شده، مشاهده گردید که تنها ۱۰ درصد از مشترکین، بالغ بر ۵۰ درصد مصرف محله را به خود اختصاص داده‌است، در حالی که اکثریت مردم رعایت می‌کنند، هدف ما شناسایی و گفت‌ وگو با مشترکین پر مصرف در هر محله است.



وی در خصوص مشوق‌های در نظر گرفته شده برای همکاری شهروندان گفت: هر محله‌ای که به صورت خودجوش و با همکاری اهالی موفق شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهد، به هیچ عنوان در لیست محدودیت‌ها و قطعی‌های احتمالی ناشی از کمبود انرژی قرار نخواهد گرفت، این یک پاداش محلی برای ترویج فرهنگ بهینه‌سازی است.



بهنام‌جو اولویت اصلی این اقدامات را صیانت از بخش تولید دانست و افزود: کاهش مصرف در بخش خانگی و تجاری مستقیماً به تداوم فعالیت کارخانجات کمک می‌کند.



وی گفت: ما اجازه نخواهیم داد چرخ تولید استان در پیک گرما متوقف شود، چرا که رونق تولید و جلوگیری از بیکاری، راهبرد اصلی ما در مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن است.



وی به وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی استان نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان در حال انجام می‌باشد



استاندار قم افزود: هرچند به دلیل برخی شرایط منطقه‌ای، واردات تجهیزات با اندکی تأخیر مواجه شد، اما فرآیند احداث متوقف نشده و به صورت هفتگی شاهد افتتاح پروژه‌های جدید نیروگاهی (خورشیدی و DG) خواهیم بود که به مرور سهمیه تولید انرژی استان را افزایش داده و فشار را از روی شبکه سراسری کاهش می‌دهد.