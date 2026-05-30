مدیرکل صمت بوشهر: روند تولید در واحدهای صنعتی حفظ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله کشاورز اظهار کرد: بخشی از اقتصاد و پویایی اجتماعی بنادر به فعالیت بازار و تجارت وابسته است و هر اندازه زیرساختها و بسترهای لازم برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی فراهم شود، زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده در تردد لنجهای سفاری به برخی کشورها گفت: پیگیری برای ایجاد مسیرهای جایگزین و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد و در این زمینه رایزنیها و اقدامات مناسبی انجام شده است.
وی ادامه داد: با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ و تحولات اخیر منطقه، تلاش مجموعه دولت بر این بوده که هیچ واحد صنعتی در استان تعطیل یا راکد نشود و خوشبختانه تاکنون نیز با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، روند تولید در واحدهای صنعتی حفظ شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای معدنی شهرستان دیلم بیان کرد: در حوزه معدن نیز اقدامات خوبی در حال انجام است و چند سرمایهگذار برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کردهاند که مراحل قانونی و اجرایی آن در دست پیگیری است.
وی همچنین از پیگیری مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی دیلم خبر داد و گفت: موضوع توسعه و تکمیل زیرساختهای این شهرک با همکاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در حال بررسی و پیگیری است تا زمینه برای استقرار سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی از اولویتهای مهم استان در مسیر رونق تولید و اشتغال است.
نظر شما