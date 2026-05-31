شانس ۵ مدال طلا و یک برنز برای آزادکار نوجوان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های ۷ وزن کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاری است. نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ هالمیرادوف را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خودژیف از تاجیکستان را شکست داد و راهی فینال شد. دمیرچلی در دیدار پایانی مقابل محمد رحیم‌جان‌اُف از ازبکستان کشتی خواهد گرفت.



در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مرت دوردیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ آریان از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال مقابل فرخ محمودف از ازبکستان قرار می گیرد.



در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یونگ کیانگ هوانگ از چین را شکست داد. وی در مرحله بعد نیز انارتولگا بکبا را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. آشفته در این مرحله با نتیجه ۱۶ بر ۵ اسکندر خدای‌بردی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به فینال رسید. آشفته در دیدار نهایی برای کسب مدال طلا مقابل ماسایونه اوشیمادو از ژاپن قرار می گیرد.



در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ تمیرلان مورات از قزاقستان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۶ جاخانگیر تولکونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی شد. الهی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر جیمین پارک از کره جنوبی را شکست داد و راهی فینال شد. الهی در دیدار نهایی مقابل کیوسوکه ایکدا از ژاپن مصاف می دهد.



در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ مقابل عزیز فیتراتی از تاجیکستان به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ژی‌یو یانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسیدو گنجه در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب مردان اورین‌باسار از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد.



در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی‌زاده در دور نخست در حالی که با نتیجه ۸ بر ۴ از حریف خود پیش بود، مقابل شیو یوشیدا از ژاپن با ضربه فنی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی عیسی زاده از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ بهروز آشیروف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر هانتو هایاشی از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. اسمعلی برای کسب مدال طلا مقابل آروش رانا از هند قرار می گیرد.