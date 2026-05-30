به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه بیش از یک درصد افزایش یافت. این رشد در پی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال توافق ایران و آمریکا برای تمدید آتش‌بس حاصل شد، هرچند که طلا همچنان در مسیر ثبت کاهش ماهانه خود قرار داشت. نگرانی‌های تورمی و انتظارات مربوط به نرخ بهره بالاتر، همچنان فشار قابل توجهی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه با یک درصد افزایش به ۴۵۴۰ دلار و ۲۶ سنت رسید. این در حالی است که طلا در روز پنج‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر، یعنی ۴۳۶۵ دلار و ۷۶ سنت، سقوط کرده بود. در بازار آتی کامکس نیویورک نیز، قیمت معاملات آتی طلا با افزایش ۱.۳۴ درصدی به ۴۵۹۳ دلار رسید.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در بلو لاین فیوچرز، در این باره اظهار داشت: «طلا از یک سطح کلیدی حمایت تکنیکال بازگشت کرده است. خوش‌بینی نسبت به تمدید آتش‌بس باعث کاهش قیمت نفت و دلار شده که هر دو به عنوان عواملی حمایتی برای شمش طلا عمل می‌کنند.»

شاخص دلار در این روزها روند نزولی داشته و این موضوع خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده است. هم‌زمان، قیمت نفت نیز یک افت هفتگی را تجربه می‌کند.

استرایبل افزود: «نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تری همچنان پابرجاست، زیرا اختلالات در کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد و فدرال رزرو را در اتخاذ سیاست‌های انقباضی محتاط کند.»

داده‌های منتشر شده نشان می‌دهند که تورم در آمریکا در ماه آوریل با سریع‌ترین روند در سه سال اخیر افزایش یافته است. این رشد که تحت تأثیر قیمت‌های بالاتر انرژی مرتبط با جنگ ایران رخ داده، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را تا سال آینده بدون تغییر نگه خواهد داشت، تقویت کرده است.

نرخ بهره بالاتر، هزینه نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهد و همین امر موجب شده تا قیمت طلای اسپات در طول ماه جاری بیش از یک درصد کاهش یابد.

در همین حال، تقاضا برای طلا در هند به دلیل قیمت‌های بالا و حقوق گمرکی واردات، همچنان پایین گزارش می‌شود.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۸۸ سنت رسید و پلاتین نیز با کاهش ۰.۱۵ درصدی، ۱۹۲۰ دلار و ۱۹ سنت معامله شد.