افزایش قیمت نفت در پایان هفته؛ برنت ۸۰ دلار را پس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه با افزایش همراه شد، اما در مجموع یک کاهش هفتگی قابل توجه را تجربه کرد. این در حالی است که توافق آتش‌بس در لبنان و همچنین تحولات مربوط به تنگه هرمز بر بازار انرژی تأثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۷۲ سنت افزایش معادل ۰.۹۰ درصد به ۸۰ دلار و ۵۷ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۹۴ سنتی معادل ۱.۲۳ درصد در سطح ۷۷ دلار و ۵۴ سنت معامله شد.

داده‌های ردیابی دریایی مارین‌ترافیک نشان می‌دهد تولیدکنندگان حوزه خلیج فارس در حال آماده‌سازی برای افزایش صادرات هستند و حداقل چهار نفتکش حامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع روز جمعه وارد تنگه هرمز شده و به سمت بنادر عراق حرکت کرده‌اند.

با این حال ایران نشانه‌هایی از اعمال کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی ارسال کرده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد شناورها برای عبور از تنگه هرمز باید تردد خود را با نیروی دریایی سپاه پاسداران هماهنگ کنند.

تحلیلگران معتقدند نگرانی درباره شرایط تعیین‌شده از سوی ایران برای استفاده از تنگه هرمز از عوامل افزایش قیمت نفت در معاملات روز جمعه بوده است.

با وجود رشد قیمت در پایان هفته، بهای نفت برنت در مجموع حدود ۸ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه پس از توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ است.

فیل فلین تحلیلگر ارشد شرکت پرایس فیوچرز گروپ اعلام کرد اگرچه قیمت نفت هنوز به سطوح پیش از آغاز جنگ بازنگشته، اما روند بازار در همین مسیر حرکت می‌کند.

در همین حال وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان مقامات ایرانی و آمریکایی در سوئیس به تعویق افتاده و هماهنگی‌ها برای برگزاری مذاکرات در روزهای آینده ادامه دارد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد به دلیل امضای دیجیتال تفاهم‌نامه برای پایان جنگ، برگزاری فوری این دیدار ضرورت نداشته است.

تحلیلگران برآورد می‌کنند اجرای این توافق می‌تواند بیش از ۸۵ میلیون بشکه نفت انباشته‌شده در منطقه خاورمیانه را وارد بازارهای جهانی کند. همچنین لغو تحریم‌های نفتی ایران می‌تواند عرضه جهانی نفت را افزایش دهد.

حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کند، اما بازگشت کامل جریان صادرات و تولید پس از توافق ایران و آمریکا ممکن است چندین ماه زمان ببرد.

بانک سیتی در ارزیابی خود اعلام کرده است با احتمال ۶۰ درصد، جریان عرضه در بازار نفت به‌طور پایدار عادی خواهد شد و در نتیجه بازار طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده با مازاد عرضه مواجه می‌شود و قیمت‌ها تا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه نزدیک خواهد شد.

کامرس‌بانک نیز پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت تا پایان سال جاری را از ۸۵ دلار به ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش داده است، هرچند انتظار دارد قیمت‌ها در سال آینده همچنان بالاتر از سطوح پیش از جنگ باقی بمانند.

در همین حال باسم محمد وزیر نفت عراق اعلام کرد میدان‌های نفتی این کشور برای ازسرگیری تولید آماده هستند و تولید به تدریج به سطح عادی بازخواهد گشت.

از سوی دیگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش چشم‌انداز جهانی نفت اعلام کرد تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱۳.۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۵.۱ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.