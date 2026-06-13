کاهش ۳ دلاری نفت با امید به توافق آمریکا و ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۳.۳۷ درصدی به ۸۷ دلار و ۳۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۳.۲۳ درصدی، ۸۴ دلار و ۸۸ سنت معامله شد که پایینترین سطح از ۱۷ آوریل است.
تحلیلگران معتقدند اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر وجود تفاهمنامهای با آمریکا، بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده است. یک منبع غربی گزارش داد که احتمال امضای تفاهمنامه صلح بین آمریکا و ایران در روز یکشنبه در ژنو وجود دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که هنوز توافقی امضا نشده و امکان تغییر آن وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز تهدید حملات هوایی علیه ایران را لغو کرد. خبرگزاریهای ایران خبر دادند که مذاکرات نهایی بر سر مسائل هستهای و اقتصادی متمرکز خواهد بود و برنامه موشکی ایران را شامل نمیشود.
به نظر میرسد گزارشهای خبری، بازار را هدایت میکنند و امید به دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز در حال افزایش است. با این حال، موجودیهای نفت جهانی و منطقهای همچنان پایین هستند و حتی با وجود توافق، ممکن است زمانبر بودن جریان بیوقفه نفت، موجب کاهش بیشتر موجودیها شود.
روز پنجشنبه، ایران اعلام کرد که تنگه هرمز را بسته و به هر کشتی که تلاش کند از آن عبور کند، هشدار شلیک داده است. با وجود این، نیروهای نظامی آمریکا مدعی شدند که کشتیهای تجاری همچنان از این آبراه عبور میکنند.
تحلیلگران آیانجی پیشبینی کردهاند که اگر تا اواخر ژوئیه شاهد ازسرگیری جریانهای نفتی نباشیم، بازار به نقطه عطف میرسد و سطوح موجودی و تقاضای فصلی قویتر، قیمتها را به طور قابل توجهی به سمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه سوق میدهد.
گلدمن ساکس پیشبینی متوسط قیمت برنت برای سال ۲۰۲۷ را به دلیل عرضه بالاتر و تقاضای پایینتر به ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز پیشبینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را به ۹۷۰ هزار بشکه در روز کاهش داد، اما انتظار دارد مصرف در نهایت بهبود یابد و تقاضای نفت در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱.۷۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
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