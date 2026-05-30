صدور هشدار زرد هواشناسی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه نوروزی اظهار کرد: با توجه یه پیش‌بینی وزش باد شدید در استان، هشدار هواشناسی سطح زرد برای امروز و فردا صادر شده است.

وی تصریح کرد: وزش بادهای شدید تا نسبتاً شدید در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که همراه با انتقال گرد و غبار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال شکستن درختان فرسوده و آسیب به بنرها و تابلوهای تبلیغاتی طی این مدت افزود: از شهروندان درخواست می‌شود احتیاط و استحکام‌بخشی سازه‌های موقت را در دستور کار قرار دهند.

نوروزی همچنین از احتمال وقوع رعد و برق و رگبار بسیار خفیف در مناطق بازفت بالا و کوهرنگ خبر داد و گفت: با وجود اینکه تاکنون یکی از خنک‌ترین بهارها را پشت سر گذاشته‌ایم، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها را پیش رو خواهیم داشت.

وی بیان داشت: هوای استان امروز و یکشنبه موقتاً خنک‌تر می‌شود، اما از روز دوشنبه الگوهای تابستانی در استان مستقر می‌شوند.