۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

سال شلوغ ناشنوایان ایران در آسیا/ فوتسال پیشگام اعزام‌های برون‌مرزی

با تغییر تقویم مسابقات بین‌المللی تیم‌های ملی ناشنوایان ایران در سال ۲۰۲۶ در فوتسال قهرمانی آسیا، مسابقات مالزی و رقابت‌های به تعویق افتاده کشتی، جودو و تکواندو شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی ناشنوایان ایران در سال ۲۰۲۶ در شرایطی خود را برای حضور در رویدادهای مختلف آسیایی و بین‌المللی آماده می‌کنند که بخشی از مسابقات پیش‌بینی‌شده در نیمه نخست سال به زمان دیگری موکول شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران قرار است در تیر۱۴۰۵ در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی قرقیزستان برگزار می‌شود شرکت کند. این اعزام از سوی انجمن فوتسال ناشنوایان انجام خواهد شد.

همچنین در نیمه دوم سال چندین رویداد مهم آسیایی در رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد. مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های شطرنج، بدمینتون، دوومیدانی و بولینگ قرار است مهر ۱۴۰۵ به میزبانی مالزی برگزار شود و ورزشکاران ناشنوای ایران برای حضور در این رقابت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در بخش مسابقات به تعویق افتاده نیز رقابت‌های کشتی، جودو و تکواندوی قهرمانی آسیا که قرار بود خرداد سال جاری در قزاقستان برگزار شود که به مهرماه منتقل شده است. همچنین مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا و مرحله انتخابی جام جهانی ناشنوایان که پیش‌تر برای خردادماه در کره‌جنوبی برنامه‌ریزی شده بود فعلاً به زمان دیگری موکول شده و تاریخ جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

در مجموع با وجود تغییرات ایجاد شده در تقویم مسابقات نیمه دوم سال ۲۰۲۶ برای ورزش ناشنوایان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود چرا که بخش عمده رقابت‌های قاره‌ای در رشته‌های مختلف در این بازه زمانی برگزار می‌شود و تیم‌های ملی فرصت بیشتری برای آماده‌سازی و حضور در این رویدادها خواهند داشت.

فریبا جلیل خانی

