به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزشهای ناشنوایان پس از پایان بازیهای المپیک ناشنوایان در آذر ۱۴۰۴ وارد دورهای سرپرستی شد که به سرعت با چالشهای مالی و بدهیهای سنگین روبرو شد. این وضعیت تأثیر زیادی بر برنامههای اعزام تیمهای ملی ناشنوایان به رقابتهای بینالمللی گذاشت و به دلیل محدودیتهای مالی و آغاز جنگ در ایران بسیاری از اعزامها لغو شد.
با این حال با انجام رایزنیهایی در سطح بینالمللی توسط محمد پرگر رئیس ایرانی کنفدراسیون آسیا برخی مسابقات به تعویق افتادند که این امر به حفظ فرصت حضور تیمهای ایران کمک کرد. به عنوان مثال رقابتهای کشتی، جودو و تکواندوی قهرمانی آسیا که قرار بود در خرداد ۱۴۰۵ در قزاقستان برگزار شود به مهرماه موکول شد. همچنین رقابتهای فوتبال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که میزبان آن کره جنوبی بود نیز به تعویق افتاد.
در این میان رقابتهای قهرمانی آسیا فوتسال ناشنوایان که قرار است در تیر ۱۴۰۵ برگزار شود از اهمیت ویژهای برخوردار بود. مسابقاتی که حضور تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران بهعنوان قهرمان جهان در آن تقریباً قطعی به نظر میرسید و پیشتر اعلام شده بود این تیم با حمایت انجمن فوتسال در آن شرکت خواهد کرد. ولی با این حال به دلیل مشکلات مالی و عدم برگزاری اردوهای آمادهسازی روند اعزام با ابهام جدی روبهرو شد که در نهایت نیز فدراسیون ناشنوایان اعلام کرد اعزام تیم ملی به این مسابقات لغوم شده است. این وضعیت بار دیگر چالشهای جدی فدراسیون در تأمین منابع مالی و حفظ روند آمادهسازی تیمهای ملی را آشکار کرد.
مهدی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لغو اعزام تیم ملی به رقابتهای قهرمانی آسیا (قرقیزستان) اظهار داشت: اعزام تیم به مسابقات قهرمانی آسیا که قرار بود در تیرماه به میزبانی قرقیزستان برگزار شود انجام نمیشود. دلیل اصلی این موضوع مجموعهای از مشکلات از جمله شرایط مالی، نبود اعتبارات کافی برای برگزاری اردوها و همچنین شرایط خاص کشور (جنگ) بود که در نهایت باعث شد امکان آمادهسازی و اعزام فراهم نشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد اما به دلیل همین مشکلات فرصت حضور در این رقابتها را از دست دادیم. در واقع شرایط به گونهای پیش رفت که نه اردوها برگزار شد و نه امکان اعزام وجود داشت.
سرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان درباره اهمیت این رقابتها نیز گفت: مسابقات قهرمانی آسیا میتوانست نقش مهمی در روند آمادهسازی تیم برای رقابتهای مهم پیشرو از جمله بازیهای المپیکی داشته باشد. حضور در این مسابقات فرصت خوبی برای استفاده از بازیکنان جوان و حفظ آمادگی تیم بود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
صانعی افزود:در حال حاضر پیگیریهایی برای آینده تیم در حال انجام است و امیدواریم با مشخص شدن وضعیت مدیریت و حمایتهای لازم شرایط بهتری برای اردوها و آمادهسازی تیم فراهم شود تا بتوانیم تیم را برای حضور در بازیهای المپیک زمستانی اتریش آماده کنیم.
وی همچنین درباره وضعیت مدیریتی و آینده فدراسیون گفت:با تغییرات مدیریتی و برگزاری انتخابات امیدواریم فردی انتخاب شود که بتواند با جذب اسپانسر و تأمین منابع مالی شرایط بهتری برای ورزش ناشنوایان فراهم کند. مهمترین نیاز ما در حال حاضر حمایت مالی و برنامهریزی منظم برای اردوهاست.
سرمربی تیم ملی فوتسال ناشنوایان در پایان خاطرنشان کرد: باید هرچه سریعتر وضعیت تیم مشخص شود چرا که برنامههای مهمی پیشرو داریم و نیاز است اردوها آغاز شود تا بتوانیم با آمادگی کامل وارد رقابتهای آینده شویم. امیدواریم روزهای بهتری در انتظار تیم ملی و فدراسیون ناشنوایان ایران باشد.
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