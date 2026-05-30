به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از شب گذشته تاکنون حزب الله لبنان دست کم ۱۵ موشک به سمت مناطق شمالی اراضی اشغالی شلیک کرده است.

در این گزارش آمده است، حزب الله صبح امروز دامنه حملات خود را افزایش داده و آن را تا منطقه میرون در عمق الجلیل علیا کشانده است. طی شب گذشته و صبح امروز چندین بار آژیرهای خطر در شهرک های اشغالی کریات شمونه و المطله به صدا درآمده اند. یکی از موشک ها نیز به صورت مستقیم به ساختمانی در کریات شمونه اصابت کرده است.

لازم به ذکر است که این حملات حزب الله پاسخ قاطع و کوبنده به نقض گسترده آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به شمار می رود.