به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنانی، ارتش رژیم صهیونیستی طی روز جمعه دست کم ۲۹ حمله هوایی علیه این کشور انجام داد که در جریان آن ۲۰ تن از جمله چندین کودک به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

در این گزارش آمده است، علاوه بر حملات هوایی ۹ منطقه در لبنان زیر آتش توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت و تیربارهای این رژیم مناطق مرزی لبنان را هدف قرار دادند.

اکثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی مناطق مرجعیون، نبطیه، صور، صیدا، نبطیه، الفوقا و بنت جبیل را در برگرفت.

پیشتر نیز گزارش شده بود جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل منطقه کفر تبنیت واقع در نبطیه لبنان را هدف قرار دادند.

این حملات هوایی منطقه تله علی الطاهر در نبطیه را نیز در بر گرفت.

علاوه بر حملات هوایی، رژیم صهیونیستی مناطق بلاط و جبشیت را نیز زیر آتش توپخانه خود قرار داد.