۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۰

اعتراف تل‌آویو به افزایش آمار زخمی‌ها در میان صهیونیست‌ها

با وجود سانسور شدید در اراضی اشغالی وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی به افزایش تعداد زخمی ها در این منطقه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با ثبت پنج زخمی جدید تعداد زخمی های برجای مانده در اراضی اشغالی از ابتدای تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران تاکنون به هشت هزار و ۹۰۹ تن افزایش یافت.

همچنین گزارش شده که تنها در جبهه درگیری با رزمندگان لبنانی و به صورت مشخص طی دوره آتش بس با ایران در ۸ آوریل گذشته هزار و هشت صهیونیست زخمی شده اند.

از زمان اعلام به اصطلاح آتش بس در لبنان در ۱۷ آوریل گذشته ۵۹۳ صهیونیست به بیمارستان های رژیم منتقل شده اند.

لازم به ذکر است که این آمار و ارقام با وجود سانسور شدید رسانه ای در اراضی اشغالی هر روز در حال افزایش است چرا که حزب الله لبنان به صورت قاطع به نقض آتش بس این کشور از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ می دهد.

کد مطلب 6844252

