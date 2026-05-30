به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه منطقه انصار واقع در جنوب لبنان ویرانی های گسترده ای برجای گذاشته است.

ارتش رژیم صهیونیستی طی روز جمعه دست کم ۲۹ حمله هوایی علیه این کشور انجام داد که در جریان آن ۲۰ تن از جمله چندین کودک به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

در این گزارش آمده است، علاوه بر حملات هوایی ۹ منطقه در لبنان زیر آتش توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت و تیربارهای این رژیم مناطق مرزی لبنان را هدف قرار دادند.

اکثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی مناطق مرجعیون، نبطیه، صور، صیدا، نبطیه، الفوقا و بنت جبیل را در برگرفت.