پرداخت ۱۱۳۰ میلیارد تومانی کارخانجات به چایکاران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای با اشاره به ارزش کل برگ سبز چای تولیدی کشور اظهار کرد: این رقم بالغ بر ۱۸۲۵ میلیارد تومان است که از این میزان سهم دولت ۲۵ درصد معادل ۴۵۶ میلیارد تومان و سهم کارخانجات ۷۵ درصد معادل ۱۳۶۹ میلیارد تومان است.

وی با بیان این‌که تاکنون کارخانجات از محل بدهی خود ۱۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، افزود: این رقم تقریباً ۸۳ درصد سهم کارخانجات را شامل می‌شود در حالی که سهم کل پرداختی‌ها ۶۲ درصد بوده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به وضعیت پرداخت سهم دولت، گفت: تخصیص اولیه سهم دولت تقریباً ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده و به محض دریافت، اولین پرداخت‌ها به چایکاران انجام خواهد شد.

وی به قراردادهای منعقد شده اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۶۷ کارخانه با ما قرارداد دارند و خرید روزانه در پایان چین اول به شدت کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود چین دوم طی ۱۵ روز آینده آغاز شود.

جهانساز با اشاره به وضعیت کیفی برگ سبز چای تصریح کرد: شرایط اقلیمی امسال مساعد بوده و کیفیت برگ سبز خوب و بهتر از سال گذشته است.

این مسئول دولتی با بیان این‌که ۵۰ هزار خانوار در حوزه چای مشغول بهره‌برداری هستند، افزود: احیای ۸۰۰ هکتار از باغات چای انجام شده است.