بکارگیری ظرفیت شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در مسیر توسعه پایدار کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی درجانی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و رئیس مجمع عمومی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، گفت: بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و تأکید مقام عالی وزارت با تشریح ظرفیت‌های منحصربه‌فرد شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، برنامه‌های راهبردی برای تبدیل فرودگاه قزوین به یک مرکز فرودگاهی چندمنظوره با امکان ارائه خدمات در حوزه‌های مبارزه با آفات، گردشگری کشاورزی، اکوتوریسم و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی تدوین می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با برخورداری از ناوگان مناسب، پهپادهای سمپاش و زیرساخت‌های فرودگاهی قزوین، از ظرفیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های تخصصی خدمات هوایی در بخش کشاورزی و زیست‌محیطی کشور برخوردار است،اظهار داشت: بهره‌گیری هدفمند از این توانمندی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی و توسعه خدمات برای پشتیبانی از تولید ایفا کند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی با اشاره به قابلیت به‌کارگیری ظرفیت‌های این شرکت در عملیات اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع، این ظرفیت را یکی از مزیت‌های مهم ملی در مدیریت بحران‌های طبیعی دانست و افزود: استفاده از توان عملیاتی این مجموعه در شرایط اضطراری، می‌تواند به افزایش سرعت واکنش، کاهش خسارات و ارتقای آمادگی کشور در مواجهه با حوادث طبیعی منجر شود.

وی، رویکرد برنامه‌محور را محور اصلی تحول در این شرکت عنوان کرد و افزود: همه ظرفیت‌های استانی و ملی باید در مسیر تحقق اهداف راهبردی این مجموعه به کار گرفته شود تا این شرکت بتواند در خدمت توسعه پایدار، امنیت غذایی و ارتقای خدمات تخصصی کشور بیش از پیش ایفای نقش کند.

گفتنی است؛ شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، هم‌اکنون در حوزه‌هایی نظیر سمپاشی هوایی، بذرپاشی، امداد هوایی و آموزش هوانوردی تخصصی فعالیت دارد و با اتکا به ظرفیت‌های فنی و زیرساختی خود، زمینه توسعه خدمات نوین در بخش کشاورزی، محیط‌ زیست و مدیریت بحران را فراهم کرده است.