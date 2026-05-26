۳۲۶ میلیارد تومان تسهیلات سال ۱۴۰۴ به چایکاران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: نزدیک به ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع صندوق تخصصی چای برای سرمایه در گردش به چایکاران و کارخانه‌های فرآوری در سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.

وی افزود: تسهیلات سرمایه در گردش صندوق تخصصی چای برای مواردی همچون تامین کود، بیمه باغات چای و بیمه عمر پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد ۴ درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان چای کشور، سهم کشاورزان عضو از کل ظرفیت صندوق تخصصی چای ۷۵ درصد، سهم کارخانه‌های فرآوری چای ۲۵ درصد و سهم بازار را ۵ درصد عنوان کرد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته ۱۱۸ میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی سرمایه‌ای به کشاورزان و کارخانه‌های فرآوری چای پرداخت شد.

جهانساز عنوان کرد: کارمزد تسهیلات بانکی سرمایه‌ای برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانه‌های چای ۱۵ درصد است.

وی یادآور شد: برای تسهیلات سرمایه‌ای، صندوق تخصصی چای در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری شده تا تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار چایکاران و کارخانه‌های فرآوری چای قرار گیرد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: تسهیلات سرمایه‌ای برای اقداماتی همچون اصلاح و هرس و به‌باغی و خرید ماشین‌های کشاورزی استفاده می‌شود.