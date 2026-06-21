حبیب‌ جهانساز، رئیس سازمان چای کشور درباره آخرین وضعیت کشت چای و پرداخت مطالبات چای‌کاران به خبرنگار مهر گفت: آخرین آمار از خرید برگ سبز چای تا شنبه ۳۰ خرداد ماه حدود ۴۷ هزار و ۳۶۸ تن بوده است. از این میزان هم ۱۷ هزار و ۶۵۸ تن هم چای خشک تولید شده است.

وی افزود: ارزش برگ سبز چای خریداری شده ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.

این مسئول دولتی با اشاره به آغاز چین دوم برگ سبز چای، عنوان کرد: حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن در این بخش نیز خریداری شده و تقریبا تا دو هفته آینده هم ادامه دارد.

رئیس سازمان چای کشور درباره آمار برگ سبز تحویلی امسال با سال گذشته، ادامه داد: در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد برگ سبز چای تحویل شده مطابق آمار سال گذشته است.

وی با بیان این که سال گذشته حدود ۹۸ هزار تن برگ سبز چای تحویل شد، اظهار کرد: با توجه به نیاز بازار تولیدات داخل بخش اعظمی از بازار را پوشش می‌دهد و حدود ۵۰ تن باید وارد شود که در سنوات گذشته نیز همین عدد بوده است.

جهانساز در پایان یادآور شد، چای ایران به حدود ۳۸ کشور جهان از جمله ترکیه صادر می‌شود.