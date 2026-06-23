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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

پرداخت مطالبات چایکاران از هفته آینده

پرداخت مطالبات چایکاران از هفته آینده

رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد؛ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از سهم دولت در خرید تضمینی چای هفته آینده به حساب چایکاران واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از صدا و سیما، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید روزانه برگ سبز چای ادامه دارد، عنوان کرد: تا کنون ۵۴ هزارتن برگ سبز چای در استان‌های گیلان و مازندران خریداری شده که ارزش مالی آن حدود دو هزار میلیارد تومان است که تا امروز هزار و چهارصد میلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است.

وی با اشاره به استمرار برداشت و خرید برگ سبز چای افزود: با توجه به اینکه هر روز حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن برگ سبز خریداری می‌شود، ممکن است تغییراتی در نسبت خرید و پرداخت‌ها ایجاد شود و به همین دلیل، رقم پرداخت‌ها که هفته قبل ۸۰ درصد کل مطالبات بود، اکنون با توجه به افزایش خرید و افزایش مطالبات چایکاران حدود ۶۷ درصد است.

جهانساز با بیان اینکه بهای برگ سبز چای توسط کارخانجات و دولت پرداخت می‌شود، اضافه کرد: حدود ۸۳ درصد از سهم کارخانجات تاکنون پرداخت شده و امروز هم نزدیک ۲۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای گفت: از سهم دولت هم ۳۵۵ میلیارد تومان دریافت کرده‌ایم که احتمالا تا هفته آینده و بعد از تعطیلات به حساب چایکاران واریز می‌شود.

وی روند خرید و پرداخت‌ها را نسبت به سال قبل بهتر توصیف کرد و گفت: سال گذشته تا این موقع هیچ پرداختی از سهم دولت نداشتیم و کارخانجات هم حدود ۵۰ درصد را پرداخت کرده بودند، اما امسال تقریبا نزدیک به ۷۰ درصد از کل مطالبات چایکاران پرداخت شده و هفته آینده نیز به این رقم اضافه خواهد شد.

جهانساز درباره میزان تولید چای نیز گفت: تا امروز بالغ بر ۱۲ هزار تن چای خشک تولید شده و قرار است امسال صادرات کمتری داشته باشیم تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار داخل را تامین کنیم.

کد مطلب 6869172

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