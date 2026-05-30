  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

بلومبرگ: در حمله موشکی ایران به کویت، ۵ آمریکایی زخمی شدند

بلومبرگ: در حمله موشکی ایران به کویت، ۵ آمریکایی زخمی شدند

آمریکایی‌ها در حالی اصابت موشک ایران به پایگاه واشنگتن در کویت را تکذیب کردند که خبرگزاری بین‌المللی بلومبرگ اعلام کرد چندین نظامی آمریکایی در حمله موشکی ایران به این پایگاه زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی نوشت: حمله یک موشک بالستیک ایرانی به یک پایگاه هوایی در سحرگاه پنج شنبه، موجب زخمی شدن چند آمریکایی و وارد آمدن خسارت شدید به دو فروند پهپاد تهاجمی «ام‌کیو-۹ ریپر» شد.

بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه که مستقیماً در جریان این حمله قرار دارد، نوشت: حدود پنج نفر، شامل پیمانکاران و نیروهای نظامی در حال خدمت، زخمی شدند. همچنین یک فروند پهپاد «ریپر» به طور کامل منهدم شد و دست‌کم یک فروند دیگر نیز به شدت آسیب دید. ارزش هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این منبع آگاه در گفت‌وگو با بلومبرگ مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی کویت موفق به رهگیری موشک «فاتح-۱۱۰» شدند، اما بقایای این موشک پس از رهگیری به پایگاه هوایی «علی السالم» اصابت کرد.

به گزارش مهر، کارشناسان، ادعای این منبع آگاه درباره برخورد بقایای موشک به پایگاه علی السالم را رد می کنند زیرا برخورد بقایا نمی تواند سبب نابودی آشیانه های مستحکم پهپادها و پایگاه های نفوذناپذیر آمریکا شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح پنج شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که در پاسخ به حمله آمریکا و نقض آتش‌بس، یک پایگاه هوایی این کشور را هدف قرار داده است.

در بیانیه سپاه آمده است: به دنبال تعرض سحرگاه امروز پنجشنبه ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز در ساعت ۴:۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

سپاه همچنین این حمله را «اخطاری جدی» توصیف کرد و هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا، پاسخ ایران «قاطع‌تر» خواهد بود.

کد مطلب 6844411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امزر IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      5 0
      پاسخ
      باید زودتر می زدن تا ادب بشن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها