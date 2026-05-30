بلومبرگ: در حمله موشکی ایران به کویت، ۵ آمریکایی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی نوشت: حمله یک موشک بالستیک ایرانی به یک پایگاه هوایی در سحرگاه پنج شنبه، موجب زخمی شدن چند آمریکایی و وارد آمدن خسارت شدید به دو فروند پهپاد تهاجمی «ام‌کیو-۹ ریپر» شد.

بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه که مستقیماً در جریان این حمله قرار دارد، نوشت: حدود پنج نفر، شامل پیمانکاران و نیروهای نظامی در حال خدمت، زخمی شدند. همچنین یک فروند پهپاد «ریپر» به طور کامل منهدم شد و دست‌کم یک فروند دیگر نیز به شدت آسیب دید. ارزش هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این منبع آگاه در گفت‌وگو با بلومبرگ مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی کویت موفق به رهگیری موشک «فاتح-۱۱۰» شدند، اما بقایای این موشک پس از رهگیری به پایگاه هوایی «علی السالم» اصابت کرد.

به گزارش مهر، کارشناسان، ادعای این منبع آگاه درباره برخورد بقایای موشک به پایگاه علی السالم را رد می کنند زیرا برخورد بقایا نمی تواند سبب نابودی آشیانه های مستحکم پهپادها و پایگاه های نفوذناپذیر آمریکا شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح پنج شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که در پاسخ به حمله آمریکا و نقض آتش‌بس، یک پایگاه هوایی این کشور را هدف قرار داده است.

در بیانیه سپاه آمده است: به دنبال تعرض سحرگاه امروز پنجشنبه ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز در ساعت ۴:۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

سپاه همچنین این حمله را «اخطاری جدی» توصیف کرد و هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا، پاسخ ایران «قاطع‌تر» خواهد بود.